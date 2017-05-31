Синоптики предупреждают москвичей о новом урагане в ночь на четверг

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В ночь на четверг в столичном регионе может повториться сильный шквалистый ветер до 24 метров в секунду. При этом в Гидрометцентре отметили, что пока этот прогноз неокончательный и вечером специалисты выпустят штормовое предупреждение, если расчеты подтвердятся.

Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в столичном регионе может повториться сильный шквалистый ветер, опасный для жителей. Об этом сообщает "Интерфакс".

"В среду воздух прогреется, и фронтальный раздел, идущий с севера, приведет к тому, что ближе к ночи пройдет дождь, местами сильный, а в отдельных районах - гроза. При грозе усиление ветра до 15-20 метров в секунду и, возможно, даже 24 метра в секунду", - сказал Вильфанд.

Он отметил, что пока прогноз по шквалистому ветру неокончательный и примерно в 18:00 по московскому времени специалисты выпустят штормовое предупреждение, если расчеты подтвердятся.

29 мая на столичный регион обрушился сильный ураган. Порывы ветра достигали 28 метров в секунду. По последним данным, в результате стихии погибли 15 человек. Ураган повалил 14 тысяч деревьев, а также повредил кровли 243 домов, 135 опор освещения и около двух тысяч автомобилей.

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