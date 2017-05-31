Украина арестовала принадлежащие "Газпрому" акции "Газтранзита"

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"Газпром" сообщил об аресте на Украине принадлежащих концерну акций АО "Газтранзит". Постановление департамента государственной исполнительной службы Министерства юстиции Украины было передано представителям компании в Киеве 12 мая.

В Минюсте Украины приняли решение арестовать принадлежащие "Газпрому" акции АО "Газтранзит", передает "Интерфакс".

Российская компания 12 мая получила постановление украинского министерства об открытии исполнительного производства на сумму 189,125 миллиарда украинских гривен (около 394 миллиардов рублей), включая сумму исполнительного сбора 17,193 миллиарда украинских гривен (примерно 35 миллиардов рублей.

Поводом для ареста ценных бумаг стал штраф, который Антимонопольный комитет Украины выписал газовому концерну за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа в течение 2009-2015 годов. "Газпром" с этим решением не согласился.

"Газтранзит" создан в 1997 году с целью расширения пропускной способности газотранспортной системы Украины для увеличения объемов транзита российского природного газа в Турцию и страны Балканского региона.

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