Трамп удалил твит со словом "covfefe"

Дональд Трамп удалил сообщение в Twitter со словом "covfefe", которое вызвало большой интерес у его подписчиков.

"Despite the constant negative press covfefe" (Несмотря на постоянную негативную covfefe в прессе"), - говорилось в твите. Взамен Трамп предложил угадать значение этого слова.

Who can figure out the true meaning of "covfefe" ??? Enjoy!