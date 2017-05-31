Трамп удалил твит со словом "covfefe"

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Президент США Дональд Трамп удалил твит с неизвестным словом "covfefe" и предложил подписчиками угадать его значение. Это сообщение вызвало большой интерес у подписчиков Трампа. В соцсетях гадают, что американский президент имел ввиду.

Дональд Трамп удалил сообщение в Twitter со словом "covfefe", которое вызвало большой интерес у его подписчиков.

"Despite the constant negative press covfefe" (Несмотря на постоянную негативную covfefe в прессе"), - говорилось в твите. Взамен Трамп предложил угадать значение этого слова.

Who can figure out the true meaning of "covfefe" ??? Enjoy! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 мая 2017 г.

Скорее всего, президент США пытался написать слово "coverage" (освещение в СМИ), однако по неизвестным причинам сделать этого не смог. Пользователи соцсетей предположили, что Трамп уснул. Некоторые подписчики выразили надежду, что "covfefe" не является секретным кодом для запуска ядерных ракет.

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