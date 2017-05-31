Коллективу Исаакиевского собора представили нового директора

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Исполняющим обязанности директора музея "Исаакиевский собор" назначена Ирада Вовненко, ранее работавшая заместителем директора по связям с общественностью. Николай Буров, возглавлявший музей с 2008 года, обратился к подчиненным с прощальным письмом, поблагодарив их за совместную работу.

И. о. директора государственного музея-памятника "Исаакиевский собор" стала Ирада Вовненко, ее уже представили коллективу, передает "Интерфакс". Ранее она занимала пост замдиректора по связям с общественностью в ГМП.

Николай Буров, возглавлявший музей с 2008 года, обратился к подчиненным с прощальным письмом, поблагодарив их за совместную работу. Он объявил об уходе с должности в конце апреля, связывая решение с тем, что собор передают РПЦ.

Вовненко - член союза писателей Петербурга, культуролог. Она сотрудничает с ГМП "Исаакиевский собор" с 2009 года. Вовненко участвовала в проекте восстановления Янтарной комнаты и руководила проектом "Собрание друзей Исаакиевского собора". Она также известна как основатель благотворительного фонда "Ренессанс" и автор книг, в том числе романов "Влечение" и "Любовь и счастье добавлять по вкусу".

Ранее суд отклонил иск о бездействии Заксобрания Петербурга. Оно два месяца не дает ход референдуму о статусе Исаакиевского собора.

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