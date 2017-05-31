Вучич: Сербия всегда будет дружить с Россией
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Александр Вучич заявил, что Сербия всегда будет поддерживать дружеские отношения с Россией. Об этом он рассказал в ходе своей речи после принесения присяги на должность президента страны. Также глава государства отметил, что Сербия не будет вступать в различные военные пакты и альянсы.
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что его страна всегда будет придерживаться дружеских отношений с Россией, несмотря на давление со стороны других государств. Об этом он рассказал в ходе своей речи перед сербским народом после принесения присяги.
"Мы намерены и далее придерживаться традиционных дружеских отношений с Россией, несмотря на все давление, оказываемое на нас. В последние годы мы смогли многого достичь в отношениях как с российским народом, так и с его лидерами", - приводит слова Вучича ТАСС.
Также президент отметил, что Сербия не будет вступать в различные военные пакты и альянсы. По словам Вучича, его страна будет придерживаться политики военной нейтральности и поддерживать отношения со своими партнерами.
Вучич был избран главой Сербии 2 апреля. Накануне он подал в отставку с поста премьер-министра страны в связи с вступлением в должность президента. Главой правительства Вучич являлся с 27 апреля 2014 года.
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