Совфед одобрил поправки в закон о выборах и референдумах

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Совет Федерации одобрил изменения в избирательное законодательство. Поправки отменяют открепительные удостоверения на выборах и дают возможность голосовать не по месту регистрации, а по месту пребывания.

Совет федерации одобрил поправки в закон о выборах и референдумах. Документ расширяет полномочия наблюдателей, теперь они смогут посещать неограниченное количество избирательных участков. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Это обеспечит максимальную открытость голосования. Для удобства граждан ЦИК может увеличивать количество избирательных участков. Упрощена процедура сбора подписей в поддержку кандидатов.

Документ также отменяет открепительные удостоверения. Кроме того, сенаторы вынесли на рассмотрение Госдумы законопроект об уголовной ответственности за нарушения на выборах.