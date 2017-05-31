Путин посетил выставку памятников старообрядческой культуры

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Владимир Путин в среду посетил Рогожский духовный центр Русской православной старообрядческой церкви в Москве. Глава государства осмотрел выставку уникальных памятников старообрядческой культуры.

Владимир Путин встретился с представителями Русской православной старообрядческой церкви. Об этом сообщает "ТВ Центр".

В Рогожском духовном центре открылась выставка "Сила духа и верность традиции", посвящённая вкладу митрополии в сохранение культурного наследия нашей страны. В экспозиции представлены уникальные экспонаты с многовековой историей - картины, древние иконы, книги и рукописи на церковно-славянском языке.