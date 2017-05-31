Строители начали сооружение фарватерных опор Крымского моста

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В Керченском проливе началось сооружение фарватерных опор Крымского моста. Одна из них предназначена для автомобильной части, вторая — для железнодорожной.

В Крыму приступили к сооружению одних из самых габаритных конструкций моста через Керченский пролив, сообщает "ТВ Центр". Это две фарватерные опоры - для автомобильной части и железнодорожной.

Из-за разной нагрузки первую возводят из железобетона, в основе второй - стальной каркас. К концу лета опоры вырастут на несколько десятков метров. Затем на них установят судоходные арки.

Крымский мост станет самым длинным в России. Его протяжённость составляет 19 километров. Автомобильную часть запустят в 2018 году, а железнодорожную в 2019.