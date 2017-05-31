Собянин открыл железнодорожный путепровод в Переделкине

Теги: Москва собянин мост транспорт

В районе платформы "Переделкино" Киевского направления железной дороги было запущено движение транспорта по новому путепроводу, который теперь заменит наземный переезд. Работы начались здесь два года назад и за это время строители возвели двухполосную эстакаду, а также подъездные дороги. Движение запустил мэр Москвы Сергей Собянин.

В часы пик движение автомобилей здесь прерывается каждые пять минут. Еще этим утром самые нетерпеливые водители продолжали нарушать - проезжали на красный сигнал семафора, проскакивая под опускающимся шлагбаумом. Поток транспорта плотный. С одной стороны железной дороги жилые кварталы, с другой – торговые центры. А потому открытия эстакады в Переделкине ждали очень давно не только автомобилисты, но и пассажиры общественного транспорта, передает "ТВ Центр".

Первые рабочие появились на объекте в октябре 2015 года. Длина эстакады - 227 метров. Перекрытие непосредственно над железнодорожным полотном "надвигали" в ночные часы - во время пауз движения поездов.

Для защиты соседних жилых кварталов от шума и пыли возведены защитные экраны. Учтены детали – от камер видеонаблюдения до специальной противогололедной системы, которая будет разбрызгивать реагенты при въезде на развязку. В среду по традиции первой по развязке по развязке проехала колонна спецтехники.

Эстакада неслучайно построена в форме подковы. Дело в том, что возведение прямого путепровода повлекло бы снос нескольких десятков строений в этом районе. Вариант сооружения тоннеля под железной дорогой был признан нецелесообразным из-за высокого уровня воды в реке Сетунь и возможного подтопления.

Двухполосная эстакада в три раза увеличит пропускную способность на этом участке - до 900 машин в час в каждом направлении. И свяжет Минское и Боровское шоссе.

"Мы в 2014 году начали программу строительства переездов через железнодорожные пути. Важная программа, потому что пригородное движение электрички ходят с каждым годом все чаще и проблема становится просто невыносимой, потому что автомобилисты вынуждены часами проводить на этих переездах", - сказал Сергей Собянин.

Путепровод в Переделкино - уже восьмой по счёту, построенный в Москве с 2014 года. Пять эстакад пролегают над МЦК, ещё три - на Павелецком, Курском, и вот теперь Киевском направлениях железной дороги. До конца года столичные власти планируют открыть ещё 4 таких автомобильные развязки, позволяющих не останавливаться при виде приближающегося поезда.

Егор Киселёв, Илья Ушаков, Александр Савин, "ТВ Центр".