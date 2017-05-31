Сбой в системе оплаты парковки в Москве объяснили техработами

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Возможность пополнения счета для оплаты парковок в столице через приложение "Парковки Москвы" и с помощью смс оказалась временно недоступна из-за технических работ. Оплата принимается через личный кабинет на сайте АМПП или на официальном портале мэра и правительства Москвы в разделе "Личный транспорт".

Столичные автомобилисты, желающие пополнить счет для оплаты парковки через мобильное приложение "Парковки Москвы", не могли этого сделать. В Администраторе московского парковочного пространства сослались на проведение технических работ, передает "ТВ Центр".

Ограничения действуют с сем часов утра. Парковку также нельзя оплатить через мобильный телефон. Причем через приложение "Парковки Москвы" оплата проходит только в том случае, если счет был пополнен как минимум накануне.

Оплата принимается только через личный кабинет на сайте АМПП или на официальном портале мэра и правительства Москвы в разделе "Личный транспорт". Когда завершатся технические работы, не уточняется.

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