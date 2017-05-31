Удалившая пациентке здоровые зубы стоматолог сбежала от следствия

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Суд в Петербурге не смог арестовать стоматолога, которая вырвала 22 здоровых зуба пациентке. Женщина сбежала от следствия на Кавказ.

Фрунзенский суд Петербурга не смог избрать меру пресечения стоматологу, удалившей 22 здоровых зуба пациентке, поскольку женщина скрылась от следствия, передает "Интерфакс".

По словам собеседника агентства, женщину-стоматолога не успели допросить. Есть предположение, что она скрывается в Кабардино-Балкарии.

Из материалов дела следует, что в 2014 году к врачу пришла 43-летняя местная жительница и сообщила, что ей нужно удалить практически все зубы. Помимо больных зубов, мошенница-стоматолог вырвала 22 здоровых, установив вместо них несменяемые протезы плохого качества. ЗА такое "лечение" пострадавшая заплатила более 843 тысячи рублей.

29 мая в отношении врача было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".