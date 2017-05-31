В Кремле не знают о запрете на въезд в Россию премьеру Черногории

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Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения о запрете на въезд в Россию премьер-министру Черногории. Ранее в СМИ появилась информация о том, что Душко Маркович, а также еще ряд черногорских политиков попали в санкционный список нашей страны в ответ на одностороннее присоединение Черногории к антироссийским санкциям.

В Кремле не стали комментировать сообщения о том, что премьер-министр Черногории Душко Маркович, а также еще ряд черногорских политиков попали в санкционный список нашего государства в ответ на одностороннее присоединение балканской страны к антироссийским санкциям.

"Нет, ничего неизвестно", - сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос, передает ТАСС.

Ранее черногорская газета Pobjeda со ссылкой на источники в МИД Черногории сообщила о том, что премьер страны Душко Маркович, бывший премьер и лидер Демократической партии социалистов Мило Джуканович, спикер парламента Иван Брайович и 46 депутатов парламента, голосовавших за вступление в НАТО, оказались в санкционном списке России. По данным издания, в нем также находятся близкие к власти бизнесмены и главы крупных компаний.