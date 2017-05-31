Партнер NASA рассказал о присутствии на Земле инопланетян

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Основатель компании Bigelow Aerospace Роберт Бигелоу заявил, что инопланетяне живут на Земле среди людей. Он признался, что потратил на изучение этого вопроса миллионы долларов.

Партнер NASA, основатель компании Bigelow Aerospace Роберт Бигелоу уверен, что пришельцы живут "прямо под носом у людей". Об этом, как сообщает "МИР 24", бизнесмен заявил в интервью в шоу "60 минут".

По словам Бигелоу, он потратил большие суммы в рамках исследований по обнаружению внеземной жизни, однако доказательств не привел. Предприниматель заявил, что ему все равно на мнение людей, которые посчитают его сумасшедшим.

Компания Bigelow Aerospace является партнером NASA.

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