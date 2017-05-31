Экс-глава Удмуртии признал вину в получении взятки

Теги: коррупция Следствие суд удмуртия

Экс-глава Удмуртии Александр Соловьев признал вину по делу о взятке, заявил прокурор из зала Басманного суда. Кроме того, срок ареста обвиняемому в незаконном получении 140 миллионов рублей продлен до 4 сентября.

Бывший глава Удмуртии Александр Соловьев признал свою вину по делу о взятке. Об этом заявил прокурор из зала Басманного суда Москвы, пишет "Ридус".

Кроме того, суд продлил срок ареста до 4 сентября.

Ранее о том, что Соловьев частично признал свою вину, рассказал его адвокат, назначенный следствием, Алексей Ульянов. Тем не менее, тогда речь шла только о нескольких эпизодах дела. Общую же сумму в 140 миллионов рублей он тогда якобы оспаривал.

Кроме того, Соловьев утверждал, что "нарушил закон", но при этом не пояснял, в чем именно, по его мнению, состоит его вина. Также он просил освободить его и избрать домашний арест.

Президент России Владимир Путин отправил в отставку Соловьева 4 апреля в связи с утратой доверия. По версии следствия, бывший чиновник получил деньги от строителей мостов через реки Кама и Буй. Кроме того, он получил доли участия в коммерческой организации на сумму 2,7 миллиона рублей.