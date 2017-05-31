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Дмитрий Медведев потребовал не допустить трагедий в детских лагерях и усилить безопасность детей. По его словам, ничто не должно угрожать их здоровью и жизни.

Под особый контроль необходимо взять безопасность организованных перевозок детей в России. С таким требованием на селекторном совещании Дмитрий Медведев обратился ко всем профильным министерствам и ведомствам, сообщает "ТВ Центр".

Премьер-министр подчеркнул, что следить за состоянием детских лагерей должны и сами губернаторы. Только по последним данным Роспотребнадзора, около 300 таких баз для отдыха не соответствуют санитарным нормам. Медведев потребовал, чтобы в ближайшее время все нарушения и недочёты были устранены.

"У нас случаются проблемы, вы знаете. Случаются и трагедии. В прошлом году это было. Нужно сделать все, чтобы не допустить повторения подобных ситуаций. Требования к компаниям, которые предоставляют услуги по организации такого отдыха, стали конкретнее и жестче. Это касается и требований к идентификации и к квалификации людей, которые работают с детьми", - потребовал Медведев.