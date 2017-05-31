МЧС экстренно предупреждает москвичей об ухудшении погоды ночью

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В МЧС экстренно предупреждают москвичей об ухудшении погоды в ночь на 1 июня. В столице ожидается дождь, местами сильный, а также гроза. Кроме того, прогнозируется сильный ветер с порывами до 24 метров в секунду, который сохранится и на день четверга.

Главное управление МЧС России по столице экстренно предупреждает москвичей об ухудшении погоды в ночь на четверг. Об этом TVC.ru сообщили в пресс-службе ведомства.

В МЧС отметили, что в ночь на 1 июня в столице ожидается дождь, местами сильный, а также гроза. Кроме того, прогнозируется сильный ветер с порывами до 24 метров в секунду, который сохранится и на день четверга.

В пресс-службе предупреждают, что при порывах ветра возможны повреждения линий электропередач, частичный повал деревьев, повреждение широкоформатных и слабо укрепленных рекламных конструкций, а также травмирование людей. Помимо этого, в МЧС советуют опасаться объектов, не оборудованных громоотводами.