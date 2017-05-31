Суд обязал браконьера выплатить 1,7 млн рублей за убийство амурского тигра

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За убийство амурского тигра жителя Приморья приговорили к исполнительным работам сроком на один год и 10 месяцев. Кроме того, браконьер обязан заплатить штраф в размере 1,7 миллиона рублей. Инцидент произошел в 2015 году.

Житель Приморья приговорен к исполнительным работам сроком на один год и 10 месяцев за убийство амурского тигра. Также он обязан выплатить штраф в размере 1,7 миллиона рублей, пишет "Русская Планета".

Инцидент произошел в 2015 году. Молодую тигрицу с перебитыми задними лапами, чей вид занесен в Красную книгу России, обнаружил местный житель в трех километрах от села Кишиневка. Спасти животное не удалось. Ранения оказались слишком серьезными. Позднее сотрудники полиции задержали подозреваемого жителя села Лазо Лазовского района.

Экспертиза, проведенная с участием WWF России, а также Центра "Амурский тигр", помогла доказать, что охотник намеренно застрелил тигрицу, которая не угрожала его жизни.