Извини, не успел: вторые места в космической гонке

Кто сделал второй в мире автомобиль? Кто оказался в Америке сразу после Колумба? А может быть кто-то помнит, кого обогнал Усейн Болт? Вот и в космической гонке, как и в любой другой, вторые не запоминались.

Открыто, выходите

Астронавт Эдвард Уайт вышел в открытый космос 3 июня 1965 года. Для 60-х – очень знаковое событие. На тот момент его можно было бы сравнить с полетом Юрия Гагарина, если бы не одно но. За четыре месяца до Уайта в тогда еще "закрытый" открытый космос вышел Алексей Леонов.

Выход американского астронавта сопровождался некоторыми сложностями. Запланированный на второй виток, его пришлось перенести на третий из-за усталости и некоторого волнения после старта. Затем покинуть корабль Уайту не давал заклинивший люк. Он же доставил экипажу трудности при возвращении. Уайт пробыл в открытом космосе 20 минут – почти на восемь больше, чем Леонов. Но сколько из них он думал о том, что до него здесь уже побывали?

Космос. Начало

По сути, первым в космосе появилось радио - освоение бесконечного пространства началось с запуска искусственного спутника Земли. И говорить о том, что все последующие запуски никто не запомнил, было бы неверно, так как каждый следующий космический аппарат в чем-то был первым. Так получилось и со вторым искусственным спутником Земли. "Спутник-2" стал первым аппаратом с пассажиром на борту.

Собака Лайка стала первым живым существом в космосе. Правда она же стала и первым мертвым существом на орбите. Лайка выдержала четыре витка вокруг Земли, однако из-за ошибок в расчете площади спутника и отсутствия системы терморегуляции, температура внутри аппарата выросла до 40 градусов и собака умерла от перегрева. Сам спутник совершил 2370 витков вокруг Земли и сгорел в атмосфере через полгода после запуска.

Герман и Алан

По всем канонам, вторым космонавтом должен считаться Герман Титов. Перед ним стояли уже более широкие задачи, чем перед Юрием Гагариным. Вообще, включать Титова в текст про не успевших, не совсем честно. Он стал первым человеком, совершившим длительный космический полет, продолжавшийся более суток. То есть, он уже летел не просто отметиться.

Интереснее с точки зрения серебряных призеров выглядит полет Алана Шепарда. Он состоялся после Гагарина, но до Титова. Именно его полет в космос считается вторым, хотя в отличие от советских космонавтов Шепард не выходил на орбиту. В общем, американец, по сути, не слетал, а заглянул в космос. Ракета вывела его капсулу на баллистическую траекторию. Шепард поднялся на высоту в 186,5 километра, посмотрел на Землю из космоса и пошел на снижение. Весь полет занял чуть больше 15 минут.

Что чувствовали Шепард или Гагарин человеку, не бывавшему в космосе, понять сложно. Но вот поставить себя на место первооткрывателя и его последователя можно попробовать. Понимавший свою роль Гагарин перед стартом сказал свое знаменитое "Поехали!". Его американский коллега, знавший, что он уже не первый, сказал перед запуском: "Не облажайся, Шепард" (Don't fuck up, Shepard).

Женщина на корабле

Несмотря на всю толерантность и политкорректность, второй женщиной в космосе после Валентины Терешковой также стала гражданка СССР. За все 19 лет между полетами Терешковой и Светланы Савицкой ни одна уважающая или не уважающая себя американка так и не побывала на орбите.

Вторая женщина-космонавт отправилась в экспедицию в составе экипажа "Союз Т-7" вместе с Леонидом Поповым и Александром Серебровым. Это был полет с пересадками. "Союз Т-7" Савицкой пристыковался к станции "Салют-7", где уже находились Анатолий Березовой и Валентин Лебедев со своим кораблем "Союз Т-5". Спустя почти восемь суток совместного проживания и экспериментов экипажи поменялись кораблями. Савицкая, Попов и Серебров отправились на Землю на "Союзе Т-5". Лебедев и Березовой отправились домой лишь через четыре месяца.

Fly Me To The Moon

В какой-то момент американцам надоело быть вторыми, и в космическую гонку начали вкачиваться такие деньги, которые СССР собрать не смог. США начали лунную программу.

Как и любая франшиза с существенными финансовыми вливаниями, американская лунная программа стала масштабной, многосерийной и местами драматичной. Тут вам и шесть высадок на поверхность Луны, и почти трагический, но с благополучным исходом полет "Аполлона-13" (описать его подробно в рамках этого текста невозможно, да и кино, конечно же, уже снято). Тем не менее, при упоминании о лунной программе США все равно вспоминается первая высадка и Нил Армстронг с его маленьким шагом для человека, и большим для человечества.

Вторым высадку на Луне в 1969 году совершил экипаж "Аполлона-12". Эпичные фразы для этого события закончились уже тогда, поэтому, ступая на поверхность спутника Земли, невысокий Чарльз Конрад смог только вспомнить о своем предшественнике Армстронге и его первом шаге: "Возможно, для Нила он был маленький, но для меня — большой". В целом экипаж почти полностью выполнил свою расширенную по сравнению с "Аполлоном-11" программу полета. Не удалось лишь провести два сеанса телетрансляции из-за сломавшейся камеры.

Удар по бездорожью

Когда Луна была уже затоптана астронавтскими сапогами, смысла бегать по чужим следам уже не было. СССР решил ответить двухсерийной франшизой "Луноход". Планировался и третий запуск, однако ракету-носитель стали активно использовать для вывода на орбиту спутников-связи и подбросить до Луны аппарат было некому. "Луноход-3" подарили музею "НПО имени Лавочкина", где он и находится до сих пор.

А вот второй "Луноход", который по логике этого материала, никто не должен был запомнить, установил несколько рекордов. На спутник Земли он был доставлен 15 января 1973 года, и работал до 4 июня того же года. "Луноход-2" установил рекорды по продолжительности активного существования, пройденному расстоянию (42,1-42,2 километра), скорости движения и по продолжительности активных действий.

Эпоха космических маршруток

Монополия на многоразовые аппараты принадлежала американцам. Первым многоразовым кораблем США был шаттл "Колумбия". Свой первый полет он совершил в очень символичную дату - 12 апреля 1981 года.

Второй полет шаттла состоялся 12 ноября 1981 года, и это тоже была "Колумбия". Ну, хотя бы потому, что ему надо было подтвердить статус многоразового корабля. То есть, это был первый полет в истории, когда космический аппарат использовался повторно. Полет стал самым коротким за всю историю программы Space Shuttle.

Однако в этом тексте про догоняющих невозможно не упомянуть "Буран". Да, он стартовал спустя семь лет после первого полета "Колумбии", да у него был всего один полет, но зато какой. На орбиту "Буран" вывела ракета-носитель "Энергия". Корабль сделал два витка вокруг Земли за 205 минут, а затем в автоматическом режиме совершил посадку на аэродроме "Юбилейный" космодрома Байконур. В ходе приземления произошла нештатная ситуация, которая дополнительно подчеркнула успех испытания. Получив данные о погоде автоматика "Бурана" догадалась дополнительно погасить скорость, зайдя на посадку против штормового ветра. Так советский челнок перехитрил своих создателей, появившись не с той стороны, с которой его ждали. Погубило программу "Буран" лишь отсутствие финансирования.

Летайте звездолетами Роскосмоса

Что касается туристов, то вспомнить, кто был вторым без помощи интернета оказалось действительно трудно. Причем первый - Деннис Тито - всплыл в памяти довольно быстро.

Вторым космическим туристом стал айтишник-миллионер из ЮАР Марк Шаттлуорт. Несмотря на "шаттл" в своей фамилии, на орбиту он отправился на корабле "Союз ТМ-34". Как и Тито, Шаттлуорт выполнил главное условие для полета в космос – 20 миллионов долларов. Его подготовка длилась год, в том числе семь месяцев в Звездном городке. Второй космический турист провел на борту Международной космической станции восемь дней. Он принял участие в экспериментах на борту МКС и вернулся на Землю 5 мая 2002 года.

