Суд обязал Навального удалить порочащие Усманова материалы

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Люблинский суд Москвы обязал оппозиционера Алексея Навального удалить видеоролики и другую информацию, которые, по мнению бизнесмена Алишера Усманова, не соответствуют действительности. Навальный, в свою очередь, заявил, что не сомневался в таком решении суда, и намерен его обжаловать.

Суд обязал оппозиционера Алексея Навального удалить из интернета видеоролики и другую информацию, указанную в иске бизнесмена Алишера Усманова, как не соответствующую действительности. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на решение Люблинского суда.

"Признать распространенные сведения не соответствующими действительности, обязать ответчиков опубликовать опровержение. Обязать Навального Алексея Анатольевича и Фонд борьбы с коррупцией удалить из сети Интернет указанную информацию и видеоролики в течении 10 дней с момента вступления решения в законную силу", - постановила судья.

Сам Алексей Навальный заявил, что не сомневался в таком решении суда и намерен его обжаловать.

"Мы не сомневались в этом решении суда. На это решение, словами самого Алишера Бурхановича, плевать. Мы обжалуем это решение суда", - сказал он.

Алишер Усманов подал иск о защите чести, достоинства и деловой репутации 12 апреля. Недовольство бизнесмена вызвали опубликованные в интернете материалы, а также публичные высказывания Навального, которые, по утверждению Усманова, не соответствуют действительности. В частности, речь шла о фильме "Он вам не Димон", в котором говорилось о взятке в виде особняка, которую бизнесмен якобы дал главе правительства Дмитрию Медведеву. Усманов, в свою очередь, выпустил два видеоролика, где назвал Навального уголовником и обвинил в распространении ложной информации.

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