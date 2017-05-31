Белый дом подтвердил намерение Трампа выйти из Парижского соглашения по климату

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Президент США Дональд Трамп решил вывести США из Парижского соглашения по климату. Вашингтон рассматривает два варианта выхода – долгий и радикальный. По мнению Трампа, этот документ - "афера", которую разработал Китай для уничтожения промышленности США.

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении прекратить участие в Парижском соглашении по климату, ратифицированного в 2016 году. Эту информацию подтвердил Белый дом, передает The Associated Press.

BREAKING: White House official says Trump expected to withdraw US from Paris climate accord. — The Associated Press (@AP) 31 мая 2017 г.

Проработкой этой процедуры уже занялась группа сотрудников Белого дома во главе с агентством по охране окружающей среды.

Первый вариант предусматривает выход из самого Парижского соглашения, но процедура займет три года. А второй – прекратить участие страны в Рамочной конвенции ООН, вступившей в силу в 1994 году, которая стала основой соглашения 2016 года. Процедура пройдет быстрее, но является более радикальной мерой.

Выход из соглашения было одним из предвыборных обещаний Трампа. По мнению американского лидера, этот документ - "афера", которую разработали китайцы для уничтожения промышленности США.

Парижское соглашение по климату было подписано 4 ноября 2016 года, его ратифицировали 147 государств. Суть документа заключается в том, чтобы контролировать влияние человека на климат, регулировать загрязнение окружающей среды, не допустить глобальное потепление и парниковый эффект. Также развитые страны договорились ежегодно выделять по 100 миллиардов долларов на реализацию экологической политики в развивающихся странах.