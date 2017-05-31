Синоптики успокоили опасающихся нового урагана москвичей

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В ночь на 1 июня ветер в столичном регионе усилится, однако его скорость будет далека от ураганных значений, уверяют в центре погоды "Фобос". Там отметили, что вместо шквалистого ветра Москву и область ждет очередное резкое похолодание. В частности, 2 и 3 июня температура днем будет колебаться между плюс семью и плюс 12 градусами тепла.

В столичном регионе в ночь на 1 июня произойдет усиление ветра. Однако ураганных значений он не достигнет, уверяют в центре погоды "Фобос".

Тем не менее, синоптики отмечают, что погода "взяла курс на серьезное ухудшение". 31 мая через столицу проходит теплый атмосферный фронт. Ветер будет усиливаться во второй половине дня. Начнутся дожди. Скорость ветра составит не более 5-10 метров в секунду. А воздух успеет прогреться до 15-20 градусов тепла.

Грозы начнут греметь в Москве после 21-22 часов. Через город пройдет активная холодная фронтальная система. Ветры развернутся на западные румбы и усилятся до 7-12 метров в секунду, а порывы могут достигать 15-16 метров в секунду. Специалисты называют это нижним пределом штормового диапазона.

Вместе с тем, сложный ветровой режим придется на период с 22:00 до 06:00. В результате вторжения полярного воздуха, в ближайшие дни произойдет мощное похолодание до климатических показателей апреля.

В итоге 1 июня днем температура составит около плюс 15 градусов, а в пятницу и субботу она будет колебаться не выше плюс 7 – плюс 12 градусов. В ночь на 3 июня возможно выпадение снега.

Между тем, МЧС экстренно предупреждает москвичей об ухудшении погоды в ночь на 1 июня. В столице ожидается дождь, местами сильный и гроза. Кроме того, прогнозируется сильный ветер с порывами до 24 метров в секунду, который сохранится и на день четверга.