В Совфед не поступал прогноз Минэкономразвития по заморозке пенсий

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В Совет Федерации не поступал прогноз Минэкономразвития, согласно которому на ближайшие 20 лет закладывается нулевой реальный рост пенсий. Ранее с документом удалось ознакомиться газете "Ведомости".

Сценарий, предусматривающий заморозку индексации пенсий, недопустим. Прогноз Минэкономразвития, с которым ранее ознакомились журналисты газеты "Ведомости", не поступал в Совет Федерации. Об этом "Интерфаксу" сказала спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.

"Никаких официальных документов с такими апокалиптическими прогнозами к нам не поступало. Мне трудно давать комментарий, если я не видела официального документа. Пока его, на мой взгляд, не существует", - заявила она.

Матвиенко пояснила, что этот сценарий неприемлем, так как Россия является социальным государством. "Заморозка индексации пенсий абсолютно неприемлема. Такой сценарий не может рассматриваться", - отметила она.

Ранее "Ведомости" выпустили заметку, в которой утверждается, что Минэкономразвития в целевом варианте макропрогноза до 2035 года ожидает почти нулевой реальный рост пенсий.

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