Венгер останется тренером лондонского "Арсенала" еще на два года

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Футбольный клуб "Арсенал" продлил контракт с французским тренером Арсеном Венгером еще на два года. Перед английским клубом поставлена задача выиграть национальный чемпионат, а также побеждать в европейских кубках. Французский специалист руководит "Арсеналом" уже более 20 лет.

Английский футбольный клуб "Арсенал" продлил контракт с главным тренером команды Арсеном Венгером до 2019 года. Об этом сообщается на официальном сайте "канониров".

We can confirm that the club has agreed a new contract with Arsène Wenger https://t.co/YZcmNufFrS — Arsenal FC (@Arsenal) 31 мая 2017 г.

"Я люблю этот клуб и смотрю в будущее с оптимизмом", - сказал Венгер. В свою очередь, владелец клуба Стэн Кронке отметил, что перед "Арсеналом" поставлена задача выиграть национальный чемпионат, а также побеждать в европейских кубках. По его словам, французский специалист является тем человеком, который может помочь "канонирам" добиться поставленных целей.

Венгер руководит "Арсеналом" уже более 20 лет. Под его руководством клуб трижды выигрывал чемпионат Англии и семь раз побеждал в кубке страны. Венгер четыре раза становился лучшим тренером года в Европе и включен в Зал славы английского футбола.