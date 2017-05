Венгер останется тренером лондонского "Арсенала" еще на два года

Английский футбольный клуб "Арсенал" продлил контракт с главным тренером команды Арсеном Венгером до 2019 года. Об этом сообщается на официальном сайте "канониров".

We can confirm that the club has agreed a new contract with Arsène Wenger https://t.co/YZcmNufFrS