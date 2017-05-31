Главу ВТБ 24 Михаила Задорнова решили вывести из правления ВТБ

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Наблюдательный совет банка ВТБ решил вывести из правления главу ВТБ 24 Михаила Задорнова.

Главу ВТБ 24 решили вывести из правления банка ВТБ. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на материалы финансового учреждения. Решение было принято наблюдательным советом ВТБ.

Задорнов возглавляет ВТБ 24 с 2005 года. Он вошел в правление головной структуры в декабре 2016 ода. Группа ВТБ намерена не позднее января 2018 года объединить ВТБ и ВТБ 24.

Наблюдательный совет также решил вывести из правления Викторию Ванурину. На должность зампреда правления ВТБ набсовет назначил Анатолия Печатникова, занимающего в настоящее время пост зампреда правления ВТБ 24. Главой правления группы ВТБ назначен Андрей Костин в должности президента-председателя правления.

"Анатолий Печатников будет курировать розничный бизнес группы ВТБ. В связи с предстоящим присоединением ВТБ 24 к банку ВТБ состав правления нельзя считать окончательно сформированным", - говорится в пресс-релизе ВТБ.

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