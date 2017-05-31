Россия вышлет пятерых молдавских дипломатов

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В МИД России сообщили о намерении выслать из страны пятерых сотрудников молдавской дипломатической миссии в Москве. Они должны покинуть Россию в течение трех дней. 29 мая в МИД Молдавии объявили персонами нон грата пятерых российских дипломатов. Президент Молдавии осудил это решение.

В Москве приняли симметричные меры в связи с высылкой из Молдавии пяти российских дипломатов. Об этом рассказали в МИД России.

"31 мая советник-посланник Посольства Республики Молдова в Российской Федерации Н.Мыйня был приглашен в МИД России, где ему была вручена нота, в которой указывается, что в ответ на высылку 29 мая пяти российских дипломатов из Кишинева, пять сотрудников молдавской дипломатической миссии в Москве объявлены "persona non grata", и им предписано покинуть территорию Российской Федерации в трехдневный срок", - сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

В ведомстве также выразили надежду, что Кишинев осознает контрпродуктивность своих действий в отношении Москвы.

29 мая Молдавия объявила пятерых российских дипломатов персонами нон грата. Премьер-министр Молдавии Павел Филип позже рассказал, что это решение было принято на основе информации, полученной от спецслужб.

В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала власти Молдавии "разобраться внутри себя" со своей позицией на фоне высылки российских дипломатов. "Ситуация парадоксальная, но показательная - очевидно, что к работе российских дипломатов она никак не относится, а демонстрирует развитие ситуации в Молдавии", - отметила она.

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