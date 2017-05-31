Россия объявила персонами нон грата двух эстонских дипломатов

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Министерство иностранных дел России вручило ноту послу Эстонии в Москве Арти Хилпусу. В документе сообщается о принятии решения об объявлении персонами нон грата эстонского генконсула в Санкт-Петербурге Яануса Киркмяэ и главы Псковской канцелярии генерального консульства в Петербурге Катрин Канарик.

Россия объявила персонами нон грата двоих эстонских дипломатов. Об этом сообщила пресс-служба российского дипломатического ведомства.

Для вручения ноты в МИД России был вызван посол Эстонии Арти Хилпус. В документе сообщается о высылке дипломатов из страны.

"Принято решение об объявлении персонами нон грата Генерального консула Эстонии в Санкт-Петербурге Яануса Кирикмяэ и руководителя Псковской канцелярии Генконсульства Эстонии в Санкт-Петербурге Катрин Канарик. Указанным эстонским дипломатам предписано покинуть пределы Российской Федерации в пятидневный срок", - сообщили в пресс-службе МИД.

В ведомстве подчеркнули, что деструктивная линия властей Эстонии неизбежно приведет к негативным последствиям для двусторонних отношений. Ответственность за эти последствия в российском МИД возложили на эстонскую сторону.

На минувшей неделе Эстония приняла решение выслать из страны генконсула России в Нарве Дмитрия Казённова и консула Андрея Сургаева. В российском МИД назвали этот шаг очередным недружественным и ничем не обоснованным актом и пообещали, что не оставят его без ответа.

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