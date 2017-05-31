Дадин получит 2,2 млн рублей за незаконное уголовное преследование

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Активист Ильдар Дадин получит 2,2 миллиона рублей от Минфина за незаконное уголовное преследование. Такое решение принял Железнодорожный городской суд Московской области.

В Московской области Железнодорожный городской суд взыскал 2,2 миллиона рублей с Минфина в пользу активиста Ильдара Дадина в качестве компенсации за незаконное уголовное преследование. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката оппозиционера Алексея Липцера.

Таким образом, иск Дадина на пять миллионов рублей частично удовлетворен.

Во время заседания представитель финансового ведомства заявил, что сумма иска является чрезмерной, так как "не соответствует требованиям разумности и справедливости". Однако Липцер все равно попросил суд удовлетворить иск в полном объеме. По его словам, "два с половиной года преследования - существенный срок".

Ответчиком по иску было заявлено Министерство финансов России в лице управления федерального казначейства страны. Активист обратился в суд с иском о компенсации вреда, который был причинен незаконным привлечением к уголовной ответственности и содержанием под домашним арестом, а также под стражей. Он пояснил, что сумма, заявленная в иске, определяется количеством дней со дня начала фактического лишения его свободы и до физического освобождения из колонии.

В декабре 2015 года Дадин был осужден за неоднократное нарушение правил проведения акций. Суд приговорил его к трем годам тюремного заключения, однако позднее наказание было снижено до 2,5 лет. В конце февраля 2017 года Верховный суд отменил обвинительный приговор. 26 февраля активист вышел на свободу.

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