Штормовое предупреждение объявлено в 22 регионах России

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В Москве и области объявлен желтый уровень опасности в связи с непогодой. По прогнозам синоптиков, к ночи дождь в столичном регионе сменится грозой, а порывы ветра могут превысить 20 метров в секунду. МЧС объявило экстренное предупреждение. Серьезное ухудшение погоды ожидается и в других регионах страны.

В первую летнюю ночь в Москве может выпасть до 10 процентов месячной нормы осадков. В столице ожидаются грозы, сильные порывы ветра до 20 метров в секунду. Синоптики рекомендуют не оставлять автомобили под деревьями и не выходить из дома, передает "ТВ Центр".

На Северо-Запад европейской России вышел циклон, активный циклон, относительно глубокий. Он вышел с территории Балтики, сейчас его центр находится над Карелией. И система фронтальных разделов будет пересекать территорию Московской области ближайшие двое суток. Холодный фронт уже подошел к Москве", - сообщила главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова.

Объявлен желтый уровень опасности. Центр организации дорожного движения предупреждает: непогода может ухудшить ситуацию на столичных дорогах. Возможны повреждения линий электропередачи, повал деревьев, повреждение рекламных щитов. Подразделения МЧС приведены в режим повышенной готовности.

"Было организовано информирование населения путем вывода информации на терминальные комплексы "Оксион", в выведении информации на табло Центра организации дорожного движения правительства Москвы. Передача информации средствам массовой информации. Операторам сотовой связи направлены тексты уведомлений для формирования СМС-сообщений гражданам и рассылки их абонентам", - рассказал заместитель начальника Главного управления МЧС России по Москве Андрей Мищенко.

В среду столичные коммунальщики завершили ликвидацию последствий прошедшего в понедельник урагана. В результате шквалистых порывов ветра в Москве и области погибли 15 человек, около 170 пострадали. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение о выплате компенсаций. Стихия повалила 14 тысяч деревьев, повредила 2 тысячи машин и 243 крыши домов. По мнению синоптиков, в среду подобное вряд ли повторится. Но МЧС объявило штормовое предупреждение в 22 регионах. Этой ночью тропический ливень уже затопил улицы городов Краснодарского края.

В Ингушетии без света остались 6 тысяч жителей. Энергетики весь день вели восстановительные работы. Погодные условия изменились неожиданно. Утром было тепло, 25 градусов, а к полудню на траве лежал слой снега. В МЧС следят за обстановкой. Группировки аварийно-спасательных подразделений были увеличены, подготовлены резервные источники электропитания. Ухудшение погоды ожидается по всей европейской части России. Циклон отступит лишь к концу недели.

Никита Васильев, "ТВ Центр".