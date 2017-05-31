"Газпром" обжалует решение Киева по аресту акций "Газтранзита"

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"Газпром" готовит меры по обжалованию решения Киева по аресту акций компании "Газтранзит". Документы будут поданы в зарубежные инстанции. Об этом сообщил юридический департамент газового концерна. Выдавливание российских компаний с украинского рынка не приносит никаких выгод. Зарубежные инвестиции в страну всё равно не идут. Экономические показатели Украины продолжают снижаться.

Кто не справится с планом по евроинтеграции, тот слабак, сообщает премьер Гройсман, открывая заседание правительства. Почти вся его вступительная речь посвящена выполнению этого эпохального соглашения. Глава кабмина вновь рассказывает о благах, что ждут украинскую экономику. О свободном европейском рынке. И об инвесторах, которые уже готовы вкладывать в Украину. Собственно, дополнительные средства Киев собирается отыскать и внутри страны, передает "ТВ Центр".

"В конце концов, три с половиной тысячи украинских предприятий, которые принадлежат государству! Ну, кому нужны 3,5 тысячи предприятий?! Покажите мне рядовых граждан Украины, кто оттуда хотя бы какую-то выгоду получил! Только 70% убытков от этих предприятий, зато все директора там живут нормально. Но все остальные, в том числе и государство, имеет только миллиардные убытки - по 85 миллиардов убытков", - отметил Гройсман.

Это пламенный привет и "Моторсичу", и тому же "Южмашу", некогда гигантам советской промышленности, сейчас дышащих на ладан. Работники последнего в среду вновь митинговали в Киеве, требуя выплатить зарплату и разморозить счета, без которых завод попросту встал. Прогноз по росту украинской экономики вряд ли добавит промышленником оптимизма. По данным того же кабмина, ВВП продолжит снижаться. Оттого деньги пытаются отыскать хоть где-нибудь, например, наложив арест на акции компании "Газтранзит", частично принадлежащей "Газпрому".

Пока больше никаких комментариев ни с российской, ни с украинской стороны, решившей действовать даже не дожидаясь решения Стокгольмского арбитража, что должны огласить в среду. Молчит и президент Порошенко, в этот день встречавшийся с японскими бизнесменами, а накануне поздравлявший украинцев со вступлением в силу документа о зоне свободной торговли с ЕС.

"Украина всегда была частью европейской семьи. Со времен древнеукраинского князя Ярослава Мудрого, да его дочери киевлянки - Анны Ярославовны, которую буквально вчера Путин пытался на виду у всей Европы украсть для российской истории", - заявил Порошенко.

Спор насчет Ярослава Мудрого и его дочери Анны тут же подхватили в интернете. Глава украинского МИД Климкин заявил, что теперь он и Пушкина будет считать украинцем. Все эти передергивания и разделение общей истории в среду прокомментировала официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

"Это можно объяснить той националистической идеей, идеологией, которая сейчас доминирует на Украине. Но далеко на этом не уехать. Ведь, к сожалению, киевский режим, он не первый и, я вас заверяю, не последний, кто пытается на таком голом национализме построить новое государство", - отметила Захарова.

В этом государстве банды националистов, пользуясь покровительством лидеров, сидящих в Верховной Раде, могут легко нападать на областные думы. Навязывать свою точку зрения силовыми методами, как это было недавно во Львове. Дымовые шашки. Разбитые двери. Угрозы в адрес депутатов.

"Мы будем приходить и в другие областные рады. Мы будем продолжать эту работу, потому что мы хотим создать давление и добиться того, чтобы героев АТО, незаконно находящихся под стражей, освободили", - сказал лидер партии "Национальный корпус" Андрей Билецкий.

То, что под стражей они чаще всего находятся не просто так, депутата Билецкого, видимо, не интересует. Одного из таких героев АТО этой ночью задержали в Днепре. Он пьяный с автоматом Калашникова, снаряженным боевыми патронами, разгуливал по городу. Хотя на Украине этим уже никого не удивишь.

Александр Панюшкин, Дмитрий Поляков, "ТВ Центр".