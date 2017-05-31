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Производственных мощностей столичных домостроительных комбинатов (ДСК) достаточно для нужд программы реновации жилья, заявил журналистам в среду руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Московские ДСК обеспечат реализацию программы реновации, рассказал глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

"Суммарная мощность девяти домостроительных комбинатов, работающих в Москве, составляет около 2 млн кв.м жилья в год. Поскольку по программе реновации большая часть жилья будет монолитной, то этих мощностей по производству панелей городу вполне хватит", — приводит слова Левкина "Интерфакс".

Он отметил, что при необходимости домостроительные комбинаты смогут увеличить объем производства. "Я уверен, что при возникшей потребности производственные мощности этих комбинатов можно будет нарастить", — добавил руководитель департамента.

Он напомнил, что на территории Москвы работают девять крупных предприятий — производителей панелей для строительства жилья. "Это домостроительные комбинаты, которые в последние годы прошли серьезную модернизацию и сегодня производят не старые серые панельки, а уже новые современные дома, отвечающие требованиям комфорт-класса", — сказал Левкин.