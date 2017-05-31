В Ростовской области задержали двух готовивших теракты людей
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Под Ростовом-на-Дону сотрудники ФСБ задержали двоих человек, подозреваемых в подготовке терактов. Они хранили три тротиловые шашки общей массой 600 грамм и, вероятно, намеревались применить их "в месте большого скопления людей". По факту обнаружения взрывчатых веществ возбуждено уголовное дело.
В Новочеркасске в Ростовской области сотрудники ФСБ задержали двух человек по подозрению в подготовке теракта. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Задержанные незаконно приобрели и хранили три тротиловые шашки общей массой 600 грамм, а также электродетонатор. Они намеревались совершить преступления "в месте большого скопления людей".
Возбуждено уголовное дело о подготовке теракта. Также полиция возбудила дело по статье УК России "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств". Подозреваемые арестованы.
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