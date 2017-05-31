Стокгольмский трибунал удовлетворил требование "Нафтогаза" о пересмотре цены
Теги: суд энергетика Экономика газпром нафтогаз россия украина
Трибунал при Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма отменил требование "бери или плати" "Газпрома" по контракту о поставке газа на Украину. Кроме того, суд удовлетворил требование "Нафтогаза" о пересмотре цены на газ с учетом рыночных условий. В "Газпроме" подтвердили получение решения трибунала.
Трибунал при Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма отменил требование "бери и плати" "Газпрома" по контракту на поставку газа на Украину. Об этом сообщил украинский "Нафтогаз" на странице компании в Facebook.
"Стокгольмский арбитраж полностью удовлетворил требование "Нафтогаза" относительно принципа "бери и плати", - говорится в сообщении.
По данным "Интерфакс", суд также удовлетворил требование украинской компании о пересмотре цены на газ с учетом рыночных условий. Как сообщил ТАСС со ссылкой на замминистра иностранных дел Украины Елену Зеркаль, решением суда также "полностью отменен запрет на реэкспорт газа".
В "Газпроме" сообщили, что уже получили решение стокгольмского арбитража. Документ содержит 790 страниц. В настоящее время в компании изучают его.
Новости по теме Газовый вопрос
-
31 мая 2017
Украина арестовала принадлежащие "Газпрому" акции "Газтранзита"
-
18 декабря 2016
Украина продаст последние полкубометра российского газа с аукциона
-
16 декабря 2016
Миллер не исключил прекращения поставок газа на Украину
-
14 декабря 2016
"Газпром" не исключает несанкционированного отбора газа Украиной