Стокгольмский трибунал удовлетворил требование "Нафтогаза" о пересмотре цены

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Трибунал при Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма отменил требование "бери или плати" "Газпрома" по контракту о поставке газа на Украину. Кроме того, суд удовлетворил требование "Нафтогаза" о пересмотре цены на газ с учетом рыночных условий. В "Газпроме" подтвердили получение решения трибунала.

Трибунал при Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма отменил требование "бери и плати" "Газпрома" по контракту на поставку газа на Украину. Об этом сообщил украинский "Нафтогаз" на странице компании в Facebook.

"Стокгольмский арбитраж полностью удовлетворил требование "Нафтогаза" относительно принципа "бери и плати", - говорится в сообщении.

По данным "Интерфакс", суд также удовлетворил требование украинской компании о пересмотре цены на газ с учетом рыночных условий. Как сообщил ТАСС со ссылкой на замминистра иностранных дел Украины Елену Зеркаль, решением суда также "полностью отменен запрет на реэкспорт газа".

В "Газпроме" сообщили, что уже получили решение стокгольмского арбитража. Документ содержит 790 страниц. В настоящее время в компании изучают его.