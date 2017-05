Пассажир с "бомбой" попытался попасть к пилоту малайзийского самолета

Пассажирский авиалайнер авиакомпании Malaysia Airlines вернулся в международный аэропорт австралийского Мельбурна из-за внештатной ситуации на борту. Как передает ТАСС, инцидент на лайнере Airbus A330 произошел спустя несколько минут после взлета.

По данным газеты Daily Mirror, пассажир попытался проникнуть в кабину пилотов. При этом он якобы заявил о бомбе. В руках у него увидели некое "электронное устройство".

Между тем, авиационный репортер Брэендан Грэйнджер пишет в своем Twitter, что злоумышленник был остановлен пассажирами.

Other passengers subdued the attacker and an overweight landing was performed on RWY16. The aircraft is isolated at taxiway 'K'. https://t.co/OrTNUmaBoG