Число жертв теракта в Кабуле выросло до 90 человек

Теги: В мире афганистан погибшие жертвы пострадавшие терроризм

Число жертв теракта в Кабуле возросло до 90 человек. Как сообщили в пресс-службе афганского правительства, ранения получили около 400 человек. Ответственности за теракт пока не взяла на себя ни одна группировка.

Число погибших в результате теракта в Кабуле возросло до 90 человек. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на медиацентр правительства Афганистана.

По его данным, еще около 400 человек получили ранения. Ответственности за атаку пока не взяла на себя ни одна террористическая группировка.

Теракт произошел в хорошо охраняемой дипломатической зоне в столице Афганистана. Автомобиль, начиненный взрывчаткой, взорвался рядом с несколькими посольствами недалеко от президентского дворца.

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