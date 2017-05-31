Бойцам ВСУ на сутки запретили пользоваться любыми видами оружия

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Украинским войскам запрещено использовать любые виды оружия с 0:00 1 июня до 0:00 2 июня в рамках "режима тишины". В то же время, как отметили в Совместном центре по контролю и координации, военные готовы применить оружие в случае возникновения угрозы со стороны ополченцев.

Украинским войскам запрещено использовать любое оружие в течение суток. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на заявление Совместного центра по контролю и координации.

"31 мая руководство ВС Украины отдало распоряжение командирам всех уровней о запрете использования всех видов вооружения и боеприпасов в период с 0:00 1 июня 2107 года до 0:00 2 июня 2017 года", - говорится в сообщении.

В то же время в СЦКК отметили, что в случае возникновения угрозы жизни военнослужащих или мирных граждан, а также попыток изменить линию соприкосновения, украинские войска готовы в любой момент применить оружие.

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