Путин успокоил расплакавшегося мальчика в Кремле. Видео

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Во время церемонии вручения ордена "Родительская слава" в Кремле расплакался трехлетний мальчик из семьи Стригалевых. Успокоить малыша попытались не только его родители, но и президент России Владимир Путин.

Президент России Владимир Путин 31 мая вручал ордена "Родительская слава". В ходе церемонии неожиданно расплакался трехлетний мальчик из семьи Стригалевых.

Мать взяла ребенка на руки, однако тот не прекращал плакать. В итоге в дело пришлось вступить главе государства, который начал вместе с родителями успокаивать малыша. Он с улыбкой погладил его по щеке. На секунду мальчик и правда успокоился, но затем, оказавшись на руках у своего отца, ребенок, являющийся десятым в семье Стригалевых, вновь начал плакать.

Между тем, как передает "Российская Газета", малыш начал плакать еще в зале. Президент предположил, что ребенок напугался. "Напугали малыша, застучали, загремели. Все в порядке", - сказал он мальчику.

Церемония вручения ордена "Родительская слава" проходила в Кремле накануне Международного дня защиты детей. Этой награды удостаиваются родители многодетных семей.