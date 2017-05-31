В МИД выразили уверенность в возвращении полноценных связей с Украиной

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Министерство иностранных дел России выпустило заявление в связи с 20-летием договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Украиной. В МИД выразили сожаление в связи с ухудшением отношений двух стран после событий 2014 года в Киеве. В то же время в дипломатическом ведомстве выразили уверенность, полноценные связи между Россией и Украиной будут восстановлены.

Россия уверена, что рано или поздно полноценные связи с Украиной будут восстановлены. Об этом говорится в заявлении пресс-службы российского Министерства иностранных дел в связи с 20-летием подписания договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между странами.

"Несмотря на откровенно недружественные шаги нынешних киевских властей, не устаем повторять, что российская сторона открыта к конструктивному диалогу и к взаимовыгодному сотрудничеству. У нас нет сомнений, что рано или поздно мы придем к необходимости восстановления полноценных связей между нашими странами и народами", - говорится в сообщении.

В российском МИД отметили, что подписанный 20 лет назад документ стал каркасом договорно-правовой базы двух стран. На его основе были подписаны десятки соглашений во всех областях сотрудничества.

В настоящее время, как отметили в дипломатическом ведомстве, отношения России и Украины далеки от буквы и духа договора. Ухудшение произошло после событий 2014 года в Киеве. Однако в МИД подчеркнули, что само существование договора - это залог существования фундамента для восстановления отношений.