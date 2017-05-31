Путин вручил ордена "Родительская слава" многодетным родителям

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В среду, в канун Дня защиты детей, в Кремле чествовали тех, кто свою жизнь посвятил воспитанию подрастающего поколения. Владимир Путин наградил орденами "Родительская слава" многодетных родителей. Они приехали на торжественную церемонию со своими огромными семьями из самых разных уголков России.

В квартире Стригалевых все на своих местах. И это несмотря на то, что в семье 10 детей. Но именно они и помогают поддерживать порядок в доме, по-матерински хвастается Елизавета Стригалева. Первенец Валерьян родился еще в начале 90-ых. Потом на свет появились двойняшки Софья с Полиной. На достигнутом супруги решили не останавливаться, передает "ТВ Центр".

"Когда у нас уже начали рождаться детишки – один за другим, то это вообще замечательно. Это счастье можно пожелать всем людям", - рассказал Сергей Стригалев.

Сейчас старшему сыну 24 года и он сам начинает строить свою семью. Самому младшему ребенку – три. Практически все 26 лет супружеской жизни Елизавета провела в декрете. Главный добытчик в доме Сергей, сейчас трудится судовым механиком. В 90-ые когда, когда о поддержке государства и речи не было, хватался за любую работу. Но на недостаток денег никто никогда не жаловался. Куда больше в огромной семье ценится время.

"Жалко, конечно, что в сутках 24 часа. Потому что, хотелось бы успеть большее. Иногда вечером, когда все уснут, доделываю свои дела и думаю, что с кем-то можно было бы побольше пообщаться. А так, стараемся успевать все делать", - говорит Елизавета Стригалева.

Воспитывать десятерых не так уж и сложно, признается Елизавета. Тем более, что старшие уже вовсю помогают младшим. Главным секретом дружной совместной жизни делится глава семьи. "Терпение и любовь. Любовь – это основной стержень, а терпение само собой приходит", - уверен он.

31 мая для Стригалевых двойной праздник. Супруги отмечают годовщину совместной жизни. А еще их пригласили в Москву для вручения Ордена родительской славы. Пока младшие рисуют стены древнего Кремля, родители следят, чтобы на вручении все выглядели достойно.

На торжественную церемонию награждения в Кремль приглашены восемь многодетных семей из разных частей нашей страны. Орден Родительской славы вручается семьям, в которых семеро и более детей. Владимир Путин отметил, что такие семьи – это не только счастье, но одновременно большой труд и ответственность без перерывов и выходных.

"Вы выбрали для себя именно такую линию жизни – благородную и великодушную, выбрали сердцем, и мы видим, что родительская любовь поистине безгранична. Её хватает на всех детей: и на своих по крови, и на приёмных, усыновлённых. Такие большие, щедрые на родительскую любовь семьи воплощают вековые традиции отзывчивости и милосердия, своим примером подтверждают, что для стремления созидать и творить добро не бывает преград, и дают ориентир всем, кто только формирует для себя образ будущей жизни", - отметил Путин.

За последние годы государство сделало немало для поддержки материнства и детства. И общество на это чутко реагирует. Семей, в которых воспитывают двух и более детей, становится всё больше. Впрочем, многодетные семьи многого и не требуют.

"От всей души хочу пожелать, чтобы в нашей стране всегда было мирное небо над головой. А мы приложим все силы, чтобы наши дети выросли достойными гражданами нашей замечательной, сильной и любимой державы. Спасибо вам", - сказала Елизавета Стригалева.

"Это у меня не первое мероприятие подобного рода. Но что всегда радует: всегда обращаешь внимание на то, что имеешь дело на таких церемониях с очень добрыми людьми. Это прямо, что называется, висит в воздухе. Это ощущается, чувствуется. И наверняка благодаря вашей душе, вашему сердцу, у вас так всё красиво по жизни и получается. Дай вам бог всем здоровья, удачи и счастья", - отметил Путин.

После церемонии награждения – неофициальная часть мероприятия. Самые маленькие его участники под звуки живого оркестра не удержались и бросились танцевать. Глава государства по достоинству отметил юные таланты.

Александр Огородников, Дмитрий Андрианов, "ТВ Центр".