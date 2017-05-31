Российским мультипликаторам окажут господдержку

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Российские студии мультипликационного кино могут рассчитывать на дополнительную государственную поддержку, в том числе из резервного фонда президента. Со своей стороны, режиссёры и продюсеры обещают уже в ближайшие годы в три раза увеличить выпуск мультфильмов. Об этом в среду шла речь в Кремле на встрече Владимира Путина с аниматорами.

Перед этой встречей - коллеги-аниматоры шутили: крокодил Гена и Чебурашка, Смешарики, Лунтик и Фиксики идут на прием к президенту, передает "ТВ Центр". Некоторые из отечественных мультипликаторов даже предпочли официальному костюму яркую одежду, что еще больше подчеркнуло: по-взрослому в Кремле будут говорить о детских темах.

"Значительная часть вашей работы посвящена именно молодым людям, детям. В такой яркой, талантливой красивой форме вы учите детей понимать жизнь, отличать правду ото лжи. Это просто важнейшая задача, и то, как наши художники-мультипликаторы это делают, это, конечно, часто вызывает восхищение", - отметил Путин.

Российских "Машу и медведя" уже знают по всей планете. Девочку-непоседу, бывает, обвиняют в том, что она учит детей капризничать, но только одна серия на сервисе YouTube набрала более двух миллиардов просмотров. Ни один мультик в мире так не смотрят.

Маша уже заговорила по-испански, по-немецки, по-китайски. Мультик транслируется в дублированном переводе на 25 языках в более чем 100 странах мира. Права на показ даже купили в Объединенных Арабских Эмиратах, с условием, что вырежут несколько сцен по религиозным соображениям. Не менее известный проект – "Фиксики", где детям в доступной форме рассказывается об электроприборах. Мультфильм включен в американскую образовательную программу Discovery Education. А серия экранизированных былин о богатырях стала самым успешным кинопроектом в истории российский анимации.

За популярностью растут и доходы отечественных мультипликаторов. Не только в России, но и во всем мире продаются сотни товаров с изображением известных персонажей. Сейчас годовой оборот индустрии составляет около 2,5 миллиардов долларов. Но цифра только кажется большой - производство качественного мультфильма стоит в 10 раз дороже, чем съемка игрового кино.

Российская индустрия мультипликации не испытывает недостатка идей, есть и люди, способные создать, это уже доказано, лучшие в мире мультфильмы. Но дальнейшие темпы развития анимационного кино зависят от финансирования. Ассоциация просит налоговые льготы, по примеру с IT-сферой, ведь в их производстве тоже используется огромное количество компьютерных программ. Еще одно предложение - создание общей производственной площадки со статусом технопарка.

"Существует еще порядка 40 средних и малых студий, которых можно взять под крыло, которых "Союзмультфильм" мог бы собрать в стенах анимационного технопарка. Технопарк - это комплекс, который дает определенные преференции на своей территории при размещении. Налоговые льготы", - указала председатель правления киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащёва.

Это предложение президент одобрил. Кроме того, российские мультипликаторы получат поддержку на разработку отечественного программного обеспечения для создания анимации. На эти цели выделят до 500 миллионов рублей из резервного фонда президента.

"Я сейчас не буду говорить окончательных решений. Но могу сказать - почти все из ваших предложений будут реализованы. Я говорю очень аккуратно, здесь нужно проконсультироваться, с коллегами поговорить. Включая ваше пожелание выделить дополнительные средства на программное обеспечение", - заявил Путин.

Все это не только подарит жизнь новым российским мультипликационным героям. Аниматоры не забывают и советских традиций. Президенту открыли секрет, что совсем скоро выйдут новые 30 серий Простоквашино и сезон мультфильма про попугая Кешу. Он все-таки отправится на Гаити.

Пётр Вершинин, "ТВ Центр", Москва.