Экс-директор ФБР намерен дать показания против Трампа

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Бывший директор ФБР Джеймс Коми, уволенный Дональдом Трампом в мае, намерен дать показания, которые подтвердят оказание на него давления со стороны президента США. Как сообщил источник, знакомый с ситуацией, экс-глава ФБР намерен подтвердить, что Трамп заставил его приостановить расследование о связях с Россией экс-советника Майкла Флинна.

Бывший директор ФБР Джеймс Коми намерен дать показания против Дональда Трампа в ближайшее время. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По его данным, уволенный Трампом Коми намерен подтвердить, что президент США оказывал на него давление, чтобы заставить приостановить расследование относительно связей с Россией экс-советника по национальной безопасности Майкла Флинна.

Ранее комитет разведки американского Сената сообщил, что Коми будет давать показания публично после Дня памяти 29 мая. По данным источника, его показания могут быть обнародованы уже на следующей неделе.

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