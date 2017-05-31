Самолеты США и НАТО провели разведку вблизи Калининградской области

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Самолеты-разведчики США и НАТО провели полеты у границ Калининградской области. По данным западных сайтов, отслеживающих перемещения военной авиации, самолет ВВС США около трех часов курсировал у южной границы региона. Самолет НАТО провел разведку у Калининградской области из воздушного пространства Польши и Литвы.

Военные самолеты США и НАТО провели разведывательные полеты вблизи Калининградской области. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на западные сайты, отслеживающие перемещения военной авиации.

По их данным, стратегический разведчик ВВС США RC-135W вылетел с авиабазы Милденхолл в Британии. Он подлетел к Калининградской области со стороны Польши и курсировал у южной границы региона около трех часов. Кроме того, находясь в польском воздушном пространстве разведчик подлетал к границе Белоруссии.

Самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления авиацией НАТО E-3A AWACS поднялся в воздух с авиабазы Гайленкирхен в Германии. Он подлетел к Калининградской области с юга и осуществлял разведку у границ региона из воздушного пространства Польши и Литвы.

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