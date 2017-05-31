У берегов Йемена атаковали нефтяной танкер

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Неизвестные обстреляли нефтяной танкер у берегов Йемена, который шел под флагом Маршалловых островов. Несмотря на атаку, судно продолжило движение. В командовании морской операцией Евросоюза по противодействию пиратству "Аталанта" заявили, что к нападению может быть причастна группировка из Йемена.

Нефтяной танкер был атакован в Баб-эль-Мандебском проливе у побережья Йемена. Об этом, как сообщает ТАСС, заявили в командовании морской операцией Евросоюза по противодействию пиратству "Аталанта".

Судно было обстреляно из реактивного гранатомета неизвестными. Несмотря на атаку, танкер водоизмещением более 70 тысяч тонн, шедший под флагом Маршалловых островов, продолжил движение.

По мнению европейского командования, в атаке виновна группировка из Йемена, в котором с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами.

Баб-эль-Мандебский пролив, в котором произошло нападение, расположен между берегами Аравийского полуострова и Африки. Он разделяет Индийский океан и Красное море. Его стратегическое значение заключается в том, что здесь проходят суда, следующие через Суэцкий канал.