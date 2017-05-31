Минобороны назвало вероятную причину катастрофы Ту-154 у Сочи

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Катастрофа Ту-154 Минобороны России в декабре 2016 года могла произойти из-за ошибок командира в управлении самолетом. Об этом заявили в российском военном ведомстве. Там подчеркнули, что нарушений при рассадке пассажиров, а также загрузке и заправке самолета не было.

В Минобороны России рассказали об итогах расследования крушения самолета Ту-154 в Черном море. Как передает ТАСС, катастрофа в декабре 2016 года могла произойти из-за ошибок командира в управлении воздушным судном.

"По результатам расследования установлено, что причиной происшествия могло быть нарушение пространственной ориентации [ситуационной осведомленности] командира воздушного судна, приведшее к его ошибочным действиям с органами управления воздушным судном", - отметили в военном ведомстве.

Также комиссия не выявила нарушений действующих требований, которые касаются рассадки пассажиров в салоне самолета, а также загрузки и центровки перевозимого груза, вес которого составлял более 150 килограммов. "Также не установлено никаких нарушений правил заправки самолета топливом в аэропорту города Сочи или воздействия внешних факторов", - говорится в сообщении министерства.

В комиссию по расследованию входили эксперты Минобороны России, представители Минтранса, Межгосударственного авиационного комитета (МАК), Минпромторга, а также авиационного концерна "Туполев". "В ходе работы комиссии экспертами были внимательно проанализированы все обстоятельства, предшествовавшие авиационному происшествию, а также изучены технические параметры полета Ту-154 с момента взлета с аэропорта Сочи", - отметили в военном ведомстве.

24 мая министр обороны Сергей Шойгу заявил, что причины катастрофы Ту-154 над Черным морем установлены на 99%. По его словам, работа проводилась "в акватории на дне по поиску всех необходимых деталей".

Ту-154 Минобороны России разбился 25 декабря 2016 года в Черном море недалеко от Сочи. Жертвами авиакатастрофы стали 92 человека: военнослужащие, представители СМИ, артисты ансамбля имени Александрова, а также глава фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка.