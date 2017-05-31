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В турецкой провинции Ширнак разбился военный вертолет. В регионе начата поисково-спасательная операция. Губернатор провинции сообщил, что крушение произошло после того, как вертолет задел линии электропередач.

В Турции разбился военный вертолет. Об этом сообщило турецкое агентство Dogan со ссылкой на свои источники.

Связь с вертолетом была потеряна около 19:40 по местному времени. В регионе начата поисково-спасательная операция. Как сообщил губернатор провинции, крушение могло произойти из-за ошибки пилота. По его словам, вертолет задел линии электропередач.