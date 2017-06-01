В Сенате США предложили ужесточить санкции против России
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Американские сенаторы представили законопроект, предусматривающий расширение санкций в отношении России. Новые меры предложено распространить на добычу полезных ископаемых, металлургию и железнодорожный транспорт.
В Сенате США предложили ужесточить санкционный режим против России в связи с действиями Москвы на Украине и в Сирии, а также "вмешательством в выборы в США", пишет Bloomberg.
Авторами законопроекта стали сенатор-республиканец Майкл Крэйпо, представляющий штат Айдахо, и демократ Шеррод Браун, представляющий штат Огайо. Новые меры предложено распространить на добычу полезных ископаемых, металлургию и железнодорожный транспорт.
"Россия по-прежнему остается враждебной, непокорной державой, развертывает свою военную деятельность и применяет ресурсы кибернетического информационного шпионажа и экономические рычаги, чтобы нанести вред США и внести раскол между ними и их союзниками", - отмечается в сообщении сенаторов.
18 мая палата представителей конгресса США одобрила законопроект, подразумевающий введение санкций против государств и персон, поддерживающих режим Башара Асада. Целями новых санкций могут стать Россия и Иран.
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