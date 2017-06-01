Сыро и ветрено будет в Москве в первый день лета

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Сыро, ветрено, но тепло будет в четверг в московском регионе. Температура воздуха составит около 18 градусов, ветер будет дуть западный со скоростью 7-15 метров в секунду, возможны порывы до 15-20 метров.

На центральную Россию идет мощный циклон. Штормовое предупреждение объявлено более чем в 20 регионах. Ливни, град, шквалистый ветер ожидаются от Белгородской до Костромской областей, в Поволжье, Татарстане и Марий-Эл. Об этом сообщает "ТВ Центр".

В последние дни весны погода преподнесла неприятный сюрприз жителям Приамурья — там выпал снег. Гололедица и почти нулевая видимость спровоцировали множество аварий на автотрассах.

В Алтайском крае наблюдали настоящий торнадо. Природное явление, совершенно нехарактерное для этого региона. Пользователи соцсетей опубликовали видео и фотографии огромной воронки. Выглядела она устрашающе, однако никаких разрушительных последствий не принесла.