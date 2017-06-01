США хотят вернуть России дипсобственность в Нью-Йорке и Мэриленде

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Администрация Дональда Трампа рассматривает возможность возврата России дипсобственности в Нью-Йорке и Мэриленде. Однако американские власти также раздумывают над тем, чтобы лишить эти помещения дипломатической неприкосновенности.

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность вернуть России арестованные ранее дипсобственности в Нью-Йорке и Мэриленде, но с лишением этих помещений дипломатической неприкосновенности. Об этом сообщает газета Washington Post.

"До того как принять окончательное решение по поводу того, разрешить ли россиянам вновь занять помещения, администрация изучает возможные ограничения на деятельность россиян внутри, в том числе снятие дипломатический неприкосновенности с собственности", - говорится в сообщении.

В том случае, если российская дипсобственность потеряет неприкосновенность, доступ туда, в частности, смогут получить правоохранительные органы США. Кроме того, администрация Трампа не связывает возможность возврата России дипломатических помещений с предоставлением земли под американское генконсульство в Санкт-Петербурге.

Ранее в декабре Соединенные Штаты выслали 35 российских дипломатов и закрыли представительства нашей страны в Нью-Йорке и Мэриленде в ответ на притеснение Россией американских дипломатов в Москве.

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