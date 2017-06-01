На Филиппинах десять военных погибли при ошибочном авиаударе

Теги: В мире филиппины терроризм иг

Самолеты ВВС Филиппин по ошибке нанесли авиаудар по позициям своих же военных. Погибли десять человек, восемь получили ранения.

Филиппинские ВВС нанесли ошибочный авиаудар по позициям своих же военнослужащих, сообщает "ТВ Центр". В результате погибли 10 солдат, еще восемь получили ранения. По данным Минобороны страны, причиной инцидента стала недостаточно четкая координация при наведении на цель.

Инцидент произошел на подступах к городу Марави на юге страны. Ещё 23 мая президент ввёл там военное положение. Филиппинские ВВС наносят удары по позициям террористов, связанных с запрещенной группировкой "Исламское государство". 10 дней назад исламисты предприняли попытку захватить Марави, но правительственные войска при поддержке авиации смогли почти полностью очистить город от экстремистов.

Читайте также:

Дутерте на встрече с Путиным назвал Россию близким другом Филиппин

Дутерте не исключил создание военного альянса с Россией и Китаем