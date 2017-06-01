Ошибка командира привела к крушению Ту-154 под Сочи
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Ту-154 Министерства обороны России упал в море в районе Сочи из-за ошибочных действий командира экипажа. Летчик потерял ориентировку в пространстве, сообщили в военном ведомстве. Другие версии, в том числе некачественное топливо, перегруз и внешние факторы, не подтвердились.
Министерство обороны России объявило о завершении расследования катастрофы Ту-154, который в декабре рухнул в море в районе Сочи. Как сообщили в военном ведомстве, причиной трагедии могли стать ошибочные действия командира экипажа, потерявшего ориентировку в пространстве.
Версии, связанные с некачественным топливом, перегрузкой самолёта или неправильным распределением груза, а также с внешними факторами, подтверждения не получили. Об этом сообщает "ТВ Центр".
25 декабря 2016 года Ту-154, вылетавший из Сочи в сирийский город Латакия, упал в море при наборе высоты. 92 человека погибли.
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