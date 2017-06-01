Российские самолеты уничтожили в Сирии более 80 боевиков ИГ

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Российская боевая авиация уничтожила три колонны террористов, которые пытались выехать из сирийской Ракки. По данным Минобороны, новую попытку выхода в район Пальмиры боевики "Исламского государства" предприняли в ночь на 30 мая. Среди потерь ИГ - более 80 человек, 36 автомобилей, 8 топливозаправщиков и 17 пикапов.

Российская боевая авиация в ночь с 29 на 30 мая уничтожила в Сирии три автоколонны террористов организации "Исламское государство" (ее деятельность запрещена на территории России), направлявшихся к Пальмире из Ракки, передает ТАСС.

"Потери ИГ составили более 80 террористов, 36 автомобилей, восемь топливозаправщиков и 17 пикапов с установленными на них минометами и крупнокалиберным стрелковым вооружением", - сообщили в Минобороны.

По данным военного ведомства, отряды "Сирийских демократических сил" во взаимодействии с подразделениями специальных операций США, Великобритании и Франции вплотную приблизились к Ракке.

"С севера город фактически заблокирован. В то же время СДС остановили свое наступление, в результате чего кольцо окружения игиловцев с южной стороны Ракки имеет разрывы. Пользуясь этим, террористы переправляются через Евфрат и стремятся вывести свои формирования в южном направлении Сирии", - отметили в Минобороны.

Первую колонну террористов, которая направлялась из Ракки в Пальмиру, авиация ВКС России уничтожила 25 мая.

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